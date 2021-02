Rifiuti radioattivi, non ci si può nascondere dietro l’ignavia (Di martedì 9 febbraio 2021) Finalmente sappiamo ufficialmente ciò che non era difficile da pronosticare. I siti dove accogliere in sicurezza i Rifiuti radioattivi in Italia, noto sfasciume pendulo sul mare, non sono molti. E non ci sono perciò sorprese né bizzarrie sulla mappa delle possibili localizzazioni del Deposito Nazionale, l’infrastruttura ambientale di superficie che dovrebbe accogliere in sicurezza i Rifiuti radioattivi prodotti in Italia. I miei allievi del corso di Eredità Nucleare e Sostenibilità Ambientale degli scorsi anni avevano provato a “indovinare” i possibili siti, applicando sul campo i criteri di localizzazione stabiliti dalle norme. E il luogo di progetto prescelto nel loro esercizio è compreso nella lista dei siti papabili appena resa nota. Noti i criteri, non era un rebus impossibile. Ciò che si sapeva e non si diceva, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Finalmente sappiamo ufficialmente ciò che non era difficile da pronosticare. I siti dove accogliere in sicurezza iin Italia, noto sfasciume pendulo sul mare, non sono molti. E non ci sono perciò sorprese né bizzarrie sulla mappa delle possibili localizzazioni del Deposito Nazionale, l’infrastruttura ambientale di superficie che dovrebbe accogliere in sicurezza iprodotti in Italia. I miei allievi del corso di Eredità Nucleare e Sostenibilità Ambientale degli scorsi anni avevano provato a “indovinare” i possibili siti, applicando sul campo i criteri di localizzazione stabiliti dalle norme. E il luogo di progetto prescelto nel loro esercizio è compreso nella lista dei siti papabili appena resa nota. Noti i criteri, non era un rebus impossibile. Ciò che si sapeva e non si diceva, ...

ilfattoblog : Rifiuti radioattivi, non ci si può nascondere dietro l’ignavia - FrancescaParr18 : RT @FabrizioPriano: Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi in provincia di Alessandria, NO GRAZIE - Firma la petizione! - FrancescaParr18 : RT @FabrizioPriano: Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi in provincia di Alessandria, NO GRAZIE - Firma la petizione! - F33229602 : RT @FabrizioPriano: Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi in provincia di Alessandria, NO GRAZIE - Firma la petizione! - FabrizioPriano : Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi in provincia di Alessandria, NO GRAZIE - Firma la petizione!… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti radioattivi Caro benzina, protesta delle associazioni: stangata per i consumatori

LEGGI Titoli Italia A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I temi caldi Maxi svendita della Rifle in fallimento: jeans, felpe e giubbotti a solo 2 euro Rifiuti radioattivi, svelata la ...

Scorie nucleari, nessuno le vuole. Tranne questi 2 villaggi di pescatori in Giappone...

Da quando sono stati annunciati i 67 siti idonei a ospitare i rifiuti radioattivi italiani, si è scatenata una vera e propria corsa alle osservazioni. Nessuno li vuole, almeno qui da noi. Troppo pericolosi, scomodi, temuti. Ma due villaggi giapponesi sono ben ...

Rifiuti radioattivi, non ci si può nascondere dietro l’ignavia Il Fatto Quotidiano Rifiuti radioattivi, non ci si può nascondere dietro l’ignavia

Finalmente sappiamo ufficialmente ciò che non era difficile da pronosticare. I siti dove accogliere in sicurezza i rifiuti radioattivi in Italia, noto sfasciume pendulo sul mare, non sono molti. E non ...

Scorie nucleari, nessuno le vuole. Tranne questi 2 villaggi di pescatori in Giappone…

Le due cittadine di Suttsu e Kamoenai stanno letteralmente facendo a gara per ospitare i rifiuti nucleari prodotti dal Giappone ...

LEGGI Titoli Italia A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I temi caldi Maxi svendita della Rifle in fallimento: jeans, felpe e giubbotti a solo 2 euro, svelata la ...Da quando sono stati annunciati i 67 siti idonei a ospitare iitaliani, si è scatenata una vera e propria corsa alle osservazioni. Nessuno li vuole, almeno qui da noi. Troppo pericolosi, scomodi, temuti. Ma due villaggi giapponesi sono ben ...Finalmente sappiamo ufficialmente ciò che non era difficile da pronosticare. I siti dove accogliere in sicurezza i rifiuti radioattivi in Italia, noto sfasciume pendulo sul mare, non sono molti. E non ...Le due cittadine di Suttsu e Kamoenai stanno letteralmente facendo a gara per ospitare i rifiuti nucleari prodotti dal Giappone ...