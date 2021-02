Rick and Morty: il creatore Dan Harmon è al lavoro su una nuova serie animata (Di martedì 9 febbraio 2021) L’autore della serie animata Rick and Morty, Dan Harmon, sta lavorando a una nuova serie animata, dopo aver firmato un contratto in collaborazione con la Fox Dan Harmon, il creatore di Rick and Morty, ha annunciato di stare lavorando ad una nuova serie animata. Stando a quanto rivelano le ultime dichiarazioni che sono state rilasciate, il nuovo progetto altro non è che il risultato di un accordo stretto con la Fox. L’inedito show televisivo, di proprietà della Fox Entertainment , sarà realizzato dallo studio Bento Box Entertainment. La speranza degli autori è quella di far arrivare i primi episodi della serie ... Leggi su zon (Di martedì 9 febbraio 2021) L’autore dellaand, Dan, sta lavorando a una, dopo aver firmato un contratto in collaborazione con la Fox Dan, ildiand, ha annunciato di stare lavorando ad una. Stando a quanto rivelano le ultime dichiarazioni che sono state rilasciate, il nuovo progetto altro non è che il risultato di un accordo stretto con la Fox. L’inedito show televisivo, di proprietà della Fox Entertainment , sarà realizzato dallo studio Bento Box Entertainment. La speranza degli autori è quella di far arrivare i primi episodi della...

