Riaprire le discoteche? Rimini e Jesolo al lavoro su protocollo di sicurezza

Leggi su dire

(Di martedì 9 febbraio 2021) RICCIONE – Un protocollo di sicurezza unico su cui lavorare già da ora per riaprire le discoteche e riportare i vacanzieri in pista quando aprirà la stagione. Da Jesolo a Riccione, per poi essere usato in tutti i locali di intrattenimento del paese. Il tema, al centro di un colloquio tra il sindaco di Riccione (Rimini), Renata Tosi e l’omologo di Jesolo (Venezia), Valerio Zoggia è stato riproposto questa mattina in una video riunione del G20 spiagge, che riunisce le principali località balneari italiane.