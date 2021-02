Riaperture palestre e piscine | le nuove regole da rispettare

CosenzaChannel : «Nelle Regioni gialle si potrebbe dare la possibilità ai ristoratori di riaprire la sera, e a cinema e teatri di ri… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Palestre e piscine, riaperture a scaglioni: lezioni singole e docce vietate - occhio_notizie : #Palestre e #piscine, riaperture a scaglioni: lezioni singole e docce vietate - infoitinterno : Palestre e piscine, riaperture a scaglioni: lezioni singole e docce vietate - Gazzetta_it : Palestre e piscine, riaperture a scaglioni: lezioni singole e docce vietate -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture palestre

Le ipotesi per lein zona gialla ci sono già,, piscine e ristoranti (di sera), ma la bozza del nuovo Dpcm di febbraio - marzo 2021 ancora non si vede. In questi giorni il Comitato tecnico ...Che poi ha parlato anche di piscine e, due dei settori maggiormente colpiti dalle chiusure determinate dalla pandemia da Covid: 'Per ora si sta pianificando, noi siamo preoccupati per le ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...In attesa di una conferma ufficiale riguardo la riapertura delle piscine e palestre il 6 marzo, vediamo quali sono gli scenari possibili proposti dal Cts e dal Ministero dello Sport. La riapertura, co ...