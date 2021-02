Riapertura palestre e piscine, ok del Cts al nuovo protocollo: le regole (Di martedì 9 febbraio 2021) A tre settimane dalla possibile Riapertura di palestre e piscine, il Cts ha validato le nuove regole studiate dal ministero dello Sport. La chiusura, da Dpcm del 16 gennaio, è prevista fino al 5 marzo: sarà quindi il governo Draghi a dare l’eventuale via libera alle riaperture (in zona arancione e gialla) nel prossimo decreto. In palestra potrebbero riprendere solamente le lezioni individuali, mentre in piscina servirà uno spazio di almeno 10 metri quadri per ogni persona. Inoltre è previsto l’ok per le attività sportive e di danza indirizzata ai bambini che vanno a scuola. Riapertura palestre e piscine, il documento del Cts Il documento riguarda più in generale la Riapertura degli impianti sportivi che dovrebbe essere modulata diversamente a seconda ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) A tre settimane dalla possibiledi, il Cts ha validato le nuovestudiate dal ministero dello Sport. La chiusura, da Dpcm del 16 gennaio, è prevista fino al 5 marzo: sarà quindi il governo Draghi a dare l’eventuale via libera alle riaperture (in zona arancione e gialla) nel prossimo decreto. In palestra potrebbero riprendere solamente le lezioni individuali, mentre in piscina servirà uno spazio di almeno 10 metri quadri per ogni persona. Inoltre è previsto l’ok per le attività sportive e di danza indirizzata ai bambini che vanno a scuola., il documento del Cts Il documento riguarda più in generale ladegli impianti sportivi che dovrebbe essere modulata diversamente a seconda ...

