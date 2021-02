Riapertura di palestre e piscine | ok del Cts | le nuove regole e la data

(Di martedì 9 febbraio 2021) In vista della scadenza dell’ultimo Dpcm, si parla delladiin Italia, ancora chiuse causa Covid. Fino al prossimo 5 marzo è prevista la chiusura. E sullalepotrebbero essere: docce vietate, solo lezioni individuali in palestra e dieci metri quadri a disposizione per ogni persona in piscina. La linea L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

SkyTG24 : Le regole principali proposte dal ministero dello sport e validate dal Cts per chiedere la riapertura di palestre e… - Corriere : ?? La data da cerchiare sul calendario è il 6 marzo - Informa_Press : E riaprono anche le palestre... - Mediagol : #Video #Coronavirus, palestre e piscine verso la riapertura: ecco il documento con le nuove regole - infoitinterno : Riapertura palestre e piscine dal 5 marzo: come funziona e quali regole seguire -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura palestre

... zona arancione: si aggiungono gli allenamenti in, piscine e tensostrutture ma solo per ... Nella prima fase dellail documento prevede particolari norme da rispettare in palestra: l'...Ovviamente ladi, piscine e impianti sportivi è connessa alla zona in cui si trova alla Regione. In base al colore (giallo, arancione e rosso) cambia la possibilità di fare o meno ...Con le nuove regole imposte dal CTS per la riapertura palestre, ecco cosa chiedono i clienti ai centri fitness ...Buone notizie finalmente anche per le palestre e le piscine che forse possono sperare in una prossima riapertura. Almeno nelle zone gialle ...