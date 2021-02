Renault Espace | amarcord e tanta tecnologia Il piacere di stare al volante

(Di martedì 9 febbraio 2021) 1984,inventa l’e una nuova tipologia di auto: la monovolume. 2021, l’evoluzione negli anni l’ha portata a trasformarsi nei contenuti e nelle linee, come si evince dall’ultimo restyling, fino a piazzarsi a metà strada tra crossover e station wagon. Sempre spaziosa, insospettatamente agile e anche esclusiva, con l’allestimento Initiale Paris. La lunghezza si attesta sui 4,86 metri, imponente ma non sgraziata; sapiente il lavoro dei designer che hanno saputo coniugare forme e dimensioni rendendo la silhouette simile a un cuneo. Un frontale imponente da ammiraglia, una calandra cromata che abbraccia i grandi fari a LED Matrix Vision adattivi, vetrature ampie e cerchi in lega dal disegno elegante. Aprendo la portiera si entra in salotto, pardon a bordo.pelle, non solo per i sedili che includono la funzione massaggio e ...

