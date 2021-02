Regione Lazio istituisce figura del coordinatore pedagogico (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma – Approvata la delibera di Giunta regionale che promuove l’istituzione della figura del coordinatore pedagogico e dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali del sistema integrato di educazione e istruzione, definendone funzioni e compiti, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2020, n.7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”. “Con l’istituzione del coordinatore pedagogico da un lato promuoviamo la presenza nei servizi di una professione qualificata responsabile del progetto educativo e dall’altro garantiamo un’offerta universale e omogenea a favore di tutti i bambini e di tutte le famiglie del Lazio”, commenta l’Assessore alle Politiche Sociali Welfare ed Enti Locali Alessandra Troncarelli. “Si tratta di una figura ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma – Approvata la delibera di Giunta regionale che promuove l’istituzione delladele dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali del sistema integrato di educazione e istruzione, definendone funzioni e compiti, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2020, n.7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”. “Con l’istituzione delda un lato promuoviamo la presenza nei servizi di una professione qualificata responsabile del progetto educativo e dall’altro garantiamo un’offerta universale e omogenea a favore di tutti i bambini e di tutte le famiglie del”, commenta l’Assessore alle Politiche Sociali Welfare ed Enti Locali Alessandra Troncarelli. “Si tratta di una...

affariroma : - tiragraffi : La Regione Lazio dà l’ok alla riqualificazione dell’ex Ospedale Forlanini - FvgTech : RT @marcocc: La Regione Lazio ha iniziato le procedure per la vaccinazione degli ultra 80 enni… E come lo ha fatto? Chiamandoli a casa, dir… - LAZIOcrea : RT @WEGILTrastevere: Gli scatti dalla #mostra 'Robotizzati. Esperimenti di #moda' al #WeGil di #Roma fino al 26 febbraio. Per info e biglie… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio Finanziati progetti per la valorizzazione delle dimore, dei giardini storici e dei luoghi della cultura del Lazio

Un risultato enorme e mai raggiunto prima" dichiara il Capo di Gabinetto della Regione Lazio, Albino Ruberti . Sono dunque 48 in tutto i progetti ammessi a finanziamento per la valorizzazione dei ...

MATTEOTTI; LEODORI: "REGIONE LAZIO SI IMPEGNA A RIQUALIFICARE AREA MONUMENTO"

Per questi motivi, la Regione Lazio intende impegnarsi a riqualificare l'area del Lungotevere Arnaldo Brescia in cui sorge il monumento, per ridare dignità prima di tutto all'uomo e anche per ...

Regione Lazio: progetti valorizzazione giardini storici e dimore sono stati finanziati - RomaDailyNews RomaDailyNews Un risultato enorme e mai raggiunto prima" dichiara il Capo di Gabinetto della, Albino Ruberti . Sono dunque 48 in tutto i progetti ammessi a finanziamento per la valorizzazione dei ...Per questi motivi, laintende impegnarsi a riqualificare l'area del Lungotevere Arnaldo Brescia in cui sorge il monumento, per ridare dignità prima di tutto all'uomo e anche per ...