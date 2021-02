Regione Campania: “con sindaci e prefetti si valuta il ritorno alla scuola da casa“ (Di martedì 9 febbraio 2021) Covid-19, casi in aumento in tutte le scuole valutazione generale insieme a prefetti e sindaci L’Unità di Crisi della Regione Campania, riunita per esaminare l’evoluzione dei contagi in relazione al mondo della scuola, valutato il costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte le fasce d’età, invierà a tutti i prefetti e ai sindaci il grave quadro epidemiologico regionale registrato, in termini generali, nonché in ambito scolastico, affinché si valuti per ogni singola realtà locale il necessario passaggio alla didattica a distanza fino alla fine del mese di febbraio. Contestualmente, con l’arrivo programmato del vaccino AstraZeneca, partirà a breve la campagna di vaccinazione riservata al ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) Covid-19, casi in aumento in tutte le scuolezione generale insieme aL’Unità di Crisi della, riunita per esaminare l’evoluzione dei contagi in relazione al mondo dellato il costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte le fasce d’età, invierà a tutti ie aiil grave quadro epidemiologico regionale registrato, in termini generali, nonché in ambito scolastico, affinché si valuti per ogni singola realtà locale il necessario passaggiodidattica a distanza finofine del mese di febbraio. Contestualmente, con l’arrivo programmato del vaccino AstraZeneca, partirà a breve la campagna di vaccinazione riservata al ...

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania Maltempo, a Salerno scuole chiuse anche domani

"L'allerta diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania - si legge in una nota - impone la proroga della sospensione della didattica in presenza anche per la giornata di domani mercoledì ...

Maltempo, esondazioni e allagamenti in Irpinia

La Protezione civile della Regione Campania è al lavoro a Forino, Cervinara e Olevano sul Tusciano per prestare soccorso alla popolazione e supporto ai Comuni colpiti dal maltempo di queste ore. La situazione maggiormente ...

Pagamenti elettronici in favore della Regione Campania - Regione informa Regione Campania COVID-19, CASI IN AUMENTO IN TUTTE LE SCUOLE. VALUZIONE GENERALE INSIEME A PREFETTI E SINDACI

09/02/2021 - L’Unità di Crisi della Regione Campania, riunita per esaminare l’evoluzione dei contagi in relazione al mondo della scuola, valutato il costante e crescente aumento dei casi registrati in ...

Allerta meteo Gialla su Campania

La Protezione Civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo valevole sull'intero territorio a partire dalle 18 di oggi e fino alla s ...

