Regionali Calabria, per il Pd sarà Irto il candidato alla presidenza (Di martedì 9 febbraio 2021) REGGIO CALABRIA – "Il Pd ha espresso in modo compatto il nome di Nicola Irto come candidatura alla presidenza della Regione Calabria da presentare al tavolo del centrosinistra. È un nome autorevole, espressione di un territorio plurale che ha voglia di candidare la Calabria. È un nome che allarga i confini ma soprattutto dà il senso della calabresità". Così alla Dire il commissario regionale del Pd calabrese Stefano Graziano che aggiunge: "Si tratta di una candidatura aperta, riformista, plurale, giovane e calabrese per cambiare questa regione rispetto alle esigenze e ai bisogni delle giovani generazioni".

