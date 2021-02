Reggio Emilia era il cuore pulsante dei “Ladri della legge” georgiani (Di martedì 9 febbraio 2021) REGGIO EMILIA – Maestri del furto di origine georgiana con all’attivo migliaia di colpi in tutta Europa, il cui cuore pulsante dell’organizzazione in Italia batteva a Reggio Emilia. Sono i cosiddetti “Kanonieri ‘Kurdi“, tradotto i “ladri della legge”, nati in Russia sotto il pugno duro del regime di Stalin e sopravvissuti- nell’illegalità- fino ai nostri giorni. Un gruppo, scoperto dalla Procura reggiana in tre anni di indagini (dal 2015 al 2018) che chiamava la città del Tricolore “la nostra patria” e agiva di concerto con una seconda ed autonoma associazione a delinquere, di matrice ucraina, specializzata invece nella ricettazione e nel riciclaggio dell’imponente mole di refurtiva razziata nelle case. Le azioni predatorie, poi, avevano tutte la stessa “firma criminale”, consistente nel non lasciare segni di effrazione sulle serrature di porte di ingresso e casseforti, grazie ad arnesi da scasso appositamente costruiti. Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) REGGIO EMILIA – Maestri del furto di origine georgiana con all’attivo migliaia di colpi in tutta Europa, il cui cuore pulsante dell’organizzazione in Italia batteva a Reggio Emilia. Sono i cosiddetti “Kanonieri ‘Kurdi“, tradotto i “ladri della legge”, nati in Russia sotto il pugno duro del regime di Stalin e sopravvissuti- nell’illegalità- fino ai nostri giorni. Un gruppo, scoperto dalla Procura reggiana in tre anni di indagini (dal 2015 al 2018) che chiamava la città del Tricolore “la nostra patria” e agiva di concerto con una seconda ed autonoma associazione a delinquere, di matrice ucraina, specializzata invece nella ricettazione e nel riciclaggio dell’imponente mole di refurtiva razziata nelle case. Le azioni predatorie, poi, avevano tutte la stessa “firma criminale”, consistente nel non lasciare segni di effrazione sulle serrature di porte di ingresso e casseforti, grazie ad arnesi da scasso appositamente costruiti.

