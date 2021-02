Reddito di cittadinanza, la protesta dei ‘navigator’. Dovevano trovare lavoro agli altri e rischiano il posto (Di martedì 9 febbraio 2021) Paradossale, ma vero. Devono trovare lavoro agli altri, ma rischiano la disoccupazione. Sono i navigator. Vittime anche loro del fallimento del Reddito di cittadinanza. Oggi sono scesi in piazza. In Lombardia, Piemonte, Sardegna si sono fatti sentire. Navigator in piazza: rischiano il lavoro Per contratto dovrebbero mettere in relazione domanda e offerta di lavoro. Ma dal 30 aprile rischiano di rimanere senza stipendio. Perché il loro contratto non è ancora stato rinnovato. Tutor e precari. “Quello dei navigator è uno dei tanti paradossi di questo Paese”, spiega Lino Ceccarelli della Cgil. “Dovrebbero accompagnare i lavoratori senza impiego nel percorso di reinserimento. E invece ad aprile il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 febbraio 2021) Paradossale, ma vero. Devono, mala disoccupazione. Sono i navigator. Vittime anche loro del fallimento deldi. Oggi sono scesi in piazza. In Lombardia, Piemonte, Sardegna si sono fatti sentire. Navigator in piazza:ilPer contratto dovrebbero mettere in relazione domanda e offerta di. Ma dal 30 apriledi rimanere senza stipendio. Perché il loro contratto non è ancora stato rinnovato. Tutor e precari. “Quello dei navigator è uno dei tanti paradossi di questo Paese”, spiega Lino Ceccarelli della Cgil. “Dovrebbero accompagnare i lavoratori senza impiego nel percorso di reinserimento. E invece ad aprile il ...

fattoquotidiano : Governo Draghi, Crimi: “Rassicurati su reddito di cittadinanza. Ora faremo parlare gli iscritti, contiamo nell’inte… - matteorenzi : Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato… - fattoquotidiano : Governo, Confindustria parte subito alla carica: “Draghi tolga reddito di cittadinanza e quota 100” - fabioboss_g : RT @bladistic: Quindi niente Mes. Reddito cittadinanza non solo non si cancella ma viene rinforzato. Super dicastero per la transizione ec… - WalterNova2 : @AmbrosinoSalva3 Purtroppo oggi la normalità è un problema. Ma ho fiducia che l’anormalità attuale si ricollochi ne… -