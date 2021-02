Recovery fund, svolta della Lega a Bruxelles: "Votiamo sì" (Di martedì 9 febbraio 2021) svolta della Lega in Europa : gli eurodeputati del Carroccio hanno deciso, oggi a Bruxelles, di votare a favore del Regolamento sullo Strumento europeo per la ripresa e la resilienza , il fondo da 672,... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021)in Europa : gli eurodeputati del Carroccio hanno deciso, oggi a, di votare a favore del Regolamento sullo Strumento europeo per la ripresa e la resilienza , il fondo da 672,...

borghi_claudio : Regolarmento recovery fund: ti do soldi ma voi seguite raccomandazioni semestre europeo, prima fra tutte più tasse… - M5S_Europa : Dopo aver attaccato con ogni mezzo il #RecoveryFund, oggi la #Lega al Parlamento UE cambia idea e vota sì al regola… - repubblica : ?? Recovery fund, la Lega cambia rotta e annuncia il voto a favore del Recovery al Parlamento europeo - MarcoTalluto : RT @M5S_Europa: Dopo aver attaccato con ogni mezzo il #RecoveryFund, oggi la #Lega al Parlamento UE cambia idea e vota sì al regolamento: '… - alessan41423873 : RT @La_manina__: In un Paese civile, a uno come Salvini, che per tutto il periodo in cui il governo Conte ha lavorato per ottenere il Recov… -