Recovery Fund: la Lega a Bruxelles per la prima volta verso il sì: finora si era sempre astenuta (Di martedì 9 febbraio 2021) La Lega di Matteo Salvini, dopo il colloquio con il premier incaricato Mario Draghi, previsto per oggi pomeriggio alle 16:30, deciderà se votare sì al regolamento per il Recovery Fund, su cui fino ad ora si era astenuta. Si tratta di un voto importante, che segnerà nel concreto quella che è l'apertura al nuovo governo dichiarata dal senatore milanese, senza veti o condizioni. leggi anche l'articolo —> Adesso Giorgia Meloni si dice "leale" e parla di proposte a Draghi Sul governo Draghi, «altri mettono veti e fanno capricci. Noi abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo», ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di alcuni incontri in Regione Lombardia. «Quella che nascerà a livello nazionale, se nascerà, perché vedo che altri fanno i capricci, non sarà una squadra ripetibile a ...

