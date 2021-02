Real Sociedad - Man United si giocherà allo Stadium di Torino (Di martedì 9 febbraio 2021) La decisione ufficiale è arrivata poco fa: Real Sociedad - Manchester United si giocherà in Italia, a Torino. All'Allianz Stadium si giocherà dunque l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League ... Leggi su globalist (Di martedì 9 febbraio 2021) La decisione ufficiale è arrivata poco fa:- Manchestersiin Italia, a. All'Allianzsidunque l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League ...

tancredipalmeri : Esclusivo: Benfica-Arsenal di Europa League si giocherà a Roma a causa delle restrizioni di viaggio tra UK e Portog… - AAlciato : Per Real Sociedad-Manchester United di Europa League, come campo neutro, in ‘lizza’ Torino @SkySport - forumJuventus : Europa League, Real Sociedad-Man United si giocherà allo Juventus Stadium ??? - infoitsport : Calcio, Europa League: Real Sociedad-Manchester Utd si giocherà a Torino - robertoanino : RT @CorriereTorino: Norme anti-Covid in Spagna: Real Sociedad e Manchester United si sfidano a Torino -