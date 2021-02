Raggi | stazione Tiburtina | prosegue riqualificazione piazzale ovest

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma – “Proseguono i lavori per ladeldavanti alladopo la demolizione della Tangenziale Est. È un progetto che ha l’obiettivo di riqualificare un’area strategica della citta’ che per decenni era stata dimenticata. Stiamo completando i nuovi stalli per gli autobus e le nuove aree pedonali in via Masaniello. Davanti allasono partite anche le operazioni per la realizzazione della nuova rotatoria prevista nel progetto”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, su Facebook.