Questo Cagliari è senza spirito e senza mordente (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Cagliari di Eusebio Di Francesco continua a essere la squadra più deludente del campionato: preoccupa soprattutto lo spirito rinunciatario Per tutta una parte di campionato abbiamo parlato del Cagliari che andava alla ricerca di equilibrio nella sua retroguardia che, il più delle volte, si è dimostrata confusa e decisamente poco compatta. Nella partita di domenica contro la Lazio, il lavoro svolto in questi mesi da Eusebio Di Francesco ha in parte dato i suoi frutti visto che la difesa è parsa in netto miglioramento, molto più solida e molto più attenta nel difendere la propria porta dall'assalto degli avversari. Purtroppo, però, a un aspetto positivo si accompagna sempre quello negativo: centrocampo male assortito e un attacco non più in grado di svolgere il suo compito.

