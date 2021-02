Qual è il peso dei partiti nel governo Draghi

Leggi su agi

(Di martedì 9 febbraio 2021) AGI - Quanto conteranno le varie aree politiche nella nuova maggioranza a sostegno di Mario? Secondo le stime di YouTrend e Cattaneo Zanetto & Co, iche componevano la maggioranza del Conte II saranno gli azionisti di maggioranza del nuovo, sia alla Camera (53-59 per cento) che al Senato (51-57 per cento), mentre il centrodestra si fermerebbe tra il 39 e il 45 per cento alla Camera, e tra il 40 e il 46 per cento al Senato. I dati sono degli intervalli e non valori puntuali, perché sono stati ipotizzati tre diversi scenari: uno nele il Movimento 5 Stelle vota compatto la fiducia, uno nele circa il 20 per cento dei parlamentari uscirebbe dal Movimento per votare contro il, e infine uno, meno probabile, nele la ...