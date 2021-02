Puglia zona gialla da 11 febbraio, ordinanza: le regole (Di martedì 9 febbraio 2021) La Puglia in zona gialla da giovedì 11 febbraio con nuove misure e regole. Sulla base dei dati del monitoraggio della Cabina di Regia riunitasi a seguito della rettifica da parte della regione dei dati relativi al coronavirus, il Ministro della Salute si appresta a firmare un’ordinanza che porta la Puglia in area gialla da giovedì. Il cambio porta a 18 le regioni nell’area con misure più soft. In zona arancione, con restrizioni maggiori, restano Bolzano (che però con ordinanza regionale è lockdown), Sicilia, Umbria. Le regole della zona gialla: Coprifuoco e spostamenti – Il coprifuoco è fissato dalle 22 fino alle 5. Dopo quell’ora ci si può muovere solo per esigenze ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) Lainda giovedì 11con nuove misure e. Sulla base dei dati del monitoraggio della Cabina di Regia riunitasi a seguito della rettifica da parte della regione dei dati relativi al coronavirus, il Ministro della Salute si appresta a firmare un’che porta lain areada giovedì. Il cambio porta a 18 le regioni nell’area con misure più soft. Inarancione, con restrizioni maggiori, restano Bolzano (che però conregionale è lockdown), Sicilia, Umbria. Ledella: Coprifuoco e spostamenti – Il coprifuoco è fissato dalle 22 fino alle 5. Dopo quell’ora ci si può muovere solo per esigenze ...

