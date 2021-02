Puglia, vaccino: 140mila somministrazioni finora. Da giovedì le prenotazioni per gli ultraottantenni, dal 15 per operatori scolastici e forze dell’ordine Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di martedì 9 febbraio 2021) Dall’11 febbraio le prenotazioni, dal 22 le somministrazioni per gli ultraottantenni. Maggiori particolari qui. Sono circa sessantamila i pugliesi che hanno ricevuto prima e seconda dose del vaccino. Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Puglia, vaccino: 140mila somministrazioni finora. Da giovedì le prenotazioni per gli ultraottantenni, dal 15 per operatori scolastici e forze dell’ordine <small class="subtitle">Dati del ministero della ... Leggi su noinotizie (Di martedì 9 febbraio 2021) Dall’11 febbraio le, dal 22 leper gli. Maggiori particolari qui. Sono circa sessantamila i pugliesi che hanno ricevuto prima e seconda dose del. Immagini diffuse dal. L'articolo. Daleper gli, dal 15 per del...

