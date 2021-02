Puglia in zona gialla da giovedì 11 febbraio, c’è l’ordinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Ministro della Salute, stando a quanto appreso dal relativo Ministero, sulla base dei dati del monitoraggio della Cabina di Regia riunitasi a seguito della rettifica dei dati da parte della Regione Puglia, è pronto a firmare un’ordinanza in serata per porta in area gialla la Puglia a partire dall’11 febbraio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Ministro della Salute, stando a quanto appreso dal relativo Ministero, sulla base dei dati del monitoraggio della Cabina di Regia riunitasi a seguito della rettifica dei dati da parte della Regione, è pronto a firmare un’ordinanza in serata per porta in arealaa partire dall’11. SportFace.

GaetanoGorgoni : #Covid, la #Puglia in zona gialla da giovedì: rettificato l’errore - TraniLiveIt : Attesa in serata ordinanza: da giovedì la Puglia sarà zona gialla - Sweettaeta : PUGLIA ZONA GIALLA, QUESTO VUOL DIRE CHE RIVEDO IL MIO FIDANZATO DOPO UN MESE E MEZZO - MarSte92__ : RT @SkyTG24: Covid, la Puglia torna in zona gialla da giovedì 11 febbraio dopo la rettifica dei dati - SkyTG24 : Covid, la Puglia torna in zona gialla da giovedì 11 febbraio dopo la rettifica dei dati -