PSG, Pochettino: "Messi merita rispetto, la copertina di France Football non ci riguarda. Sul Barcellona…" (Di martedì 9 febbraio 2021) Mauricio Pochettino è stato chiaro sul futuro di Lionel Messi.Il PSG si avvicina verso l'atteso match valido per gli ottavi di finale della Champions League, nel quale la formazione parigina affronterà il Barcellona. Intervenuto ai microfoni della stampa Francese, il tecnico argentino ha voluto trattare diversi temi caldi a una settimana da questo prestigioso appuntamento europeo. Tra questi, infatti, quello legato ad un possibile approdo di Lionel Messi sotto la Torre Eiffel, in seguito alla prima pagina messa in circolazione dal noto periodico France Football che avrebbe volutamente vestito la Pulga proprio con la maglia del club di proprietà qatariota. Un avvenimento abbastanza curioso ma che, a detta di Pochettino, non riguarda le strategie di ...

