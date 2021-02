PS5 vs Xbox Series X in un video confronto tra i lettori blu-ray e PlayStation trionferebbe su tutta la linea

(Di martedì 9 febbraio 2021) Solitamente PS5 eX vengono confrontate nelleanalisi per capire come girano determinati giochi e se ci sono differenze sostanziali tra le due console. HDTVTest, invece, ha deciso di confrontare i dueblu-ray. HDTVTest è un canale YouTube specializzato nell'analisi di dispositivi audio e, e stando altra i blu-ray di PS5 eX è risultato migliore quello di Sony. Come potete leggere nel post pubblicato su ResetEra, su PS5 è stata riscontrata una maggiore larghezza di banda cromatica rispetto aX e un'immagine più pulita. La console di Sony, inoltre, sembra riesca a gestire meglio i 24fps "cinematografici" Leggi altro...

Rockstar pubblicherà una versione standalone di Grand Theft Auto Online entro la fine dell'anno su PS5 e Xbox Series X/S. Grand Theft Auto V non è stato l'unico grande gioco di Rockstar. Durante la ...Madden nfl 21 è il primo titolo a sfruttare su xbox series questo tipo di dati all'interno del motore di gioco, per ricreare con maggiore scientificità le caratteristiche delle singole squadre ...PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch hanno tutte ottenuto versioni cinesi, ma sembra che la PS5 possa essere la prima console next-gen ad arrivare ufficialmente, dato che Microsoft non ha ancora ...