“Proprio una cosa da medie” | la Ruta smascherata in diretta

Dopo che la Ruta aveva decantato un flirt con il cantante Francesco Baccini, quest'ultimo si è presentato in diretta durante la puntata e, non solo l'ha smentita, ma anche rivelato un dettaglio che la Ruta si era ben guardare dal rivelare, indispettendo i coinquilini e aizzando Malgioglio Puntata difficile quella di ieri del GF Vip per Maria Teresa Ruta, che dopo aver rivelato un presunto flirt con il cantante Francesco Baccini quest'ultimo è stato invitato in puntata per avere un confronto diretto con lei. Nessuno si aspettava che Baccini non solo smentisse gran parte del racconto della Ruta, ma che rivelasse anche un retroscena del loro breve incontro che la presentatrice non aveva rivelato a nessuno, né a Signorini né ai coinquilini della casa. Proprio loro, in particolare Stefania ...

