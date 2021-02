Prolungamento anno scolastico, il CIDI attacca: “Senza ascoltare la scuola, una posizione del genere è foriera di conflitti” (Di martedì 9 febbraio 2021) Secondo il Presidente Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti, Beppe Bagni, a proposito dell'ipotesi di allungare il calendario scolastico proposto da Mario Draghi, "una posizione del genere, assunta Senza prima aver ascoltato la scuola, né le associazioni e i sindacali, ma forse solo Fondazione Agnelli e amici, è molto grave e foriera di conflitti di cui proprio non se ne vede il bisogno. Non si può continuare a seguire il senso comune che pensa che il problema sia quello del 'recupero' di ore di 'lezione'". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 febbraio 2021) Secondo il Presidente Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti, Beppe Bagni, a proposito dell'ipotesi di allungare il calendarioproposto da Mario Draghi, "unadel, assuntaprima aver ascoltato la, né le associazioni e i sindacali, ma forse solo Fondazione Agnelli e amici, è molto grave edidi cui proprio non se ne vede il bisogno. Non si può continuare a seguire il senso comune che pensa che il problema sia quello del 'recupero' di ore di 'lezione'". L'articolo .

