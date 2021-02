Prolungamento anno scolastico | i sindacati non ci stanno | “Rispettare il lavoro svolto con la Dad | i docenti non si sono fermati”

orizzontescuola : Prolungamento anno scolastico, i sindacati non ci stanno: “Rispettare il lavoro svolto con la Dad, i docenti non si… - Tele_Nicosia : Prolungamento anno scolastico, presidi a Draghi: 'Molto difficile' - TV2000it : RT @tg2000it: Scuola, altra priorità di #Draghi. Ipotesi prolungamento anno a fine giugno @PierluigiVito @vinmorgante @Avvenire_Nei @agens… - rsimoni62 : RT @Keynesblog: Questa proposta di Draghi sul prolungamento dell'anno scolastico è piuttosto naïve. Roba che Di Maio pare uno scienziato al… - Adnkronos : Prolungamento #annoscolastico, #presidi a #Draghi: 'Molto difficile' -

Ultime Notizie dalla rete : Prolungamento anno

Leggi anche Governo, Draghi vuole prolungare l'scolastico Governo Draghi, le priorità: salute, scuola e lavoro Sul possibiledel calendario scolastico. 'E' molto positivo che la ...Ipotizzando anche undel calendario nei primi mesi estivi così da consentire agli ...a causa della pandemia e mettersi subito all'opera per organizzare a settembre l'avvio del nuovo...“Bene che Draghi abbia indicato scuola come priorità. Prolungamento calendario? Attendiamo una proposta strutturata per discuterne, non c’è preclusione, ...Scuole aperte anche in estate, Draghi ci riflette. L’incubo degli studenti con la scuola anche in estate, almeno fino al mese di giugno ...