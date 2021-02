Probabili formazioni Atalanta-Napoli | Coppa Italia

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 9 febbraio 2021) Andiamo a vedere ledi, gara valida come semifinale di ritorno della2020-21. Partita in programma al Gewiss Stadium di Bergamo a porte chiuse e con in palio un posto in finale contro la vincente di Juventus-Inter. Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini I nerazzurri si schiereranno con il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, 4^ giornata Serie A-Lazio,...