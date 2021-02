Primo Appuntamento | chi è il noto Youtuber in cerca d’amore?

(Di martedì 9 febbraio 2021) Torna una nuova puntata con, questa sera su Real Time ci sarà un volto nuovo di Youtube. Di chi si tratta? Questa sera su Real Time andrà in onda una nuova puntata di, ancora una volta Flavio Montrucchio è pronto ad assistere all’incontro tra due persone sconosciute tra di loro. Nella puntata di oggi ci sarà anche unvolto del web, ma di chi si tratta? Lui è Luca e insieme all’amico Matt fa parte di uno dei veterani di Youtube, ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo conto e qualche anticipazione sulla puntata in onda questa sera. LEGGI ANCHE>>>Flavio Montrucchio, tutto pronto per il “” su Real Time LEGGI ANCHE>>>Flavio Montrucchio cambia vita: la sua nuova ...

comunevenezia : #Cultura #CarnevaleVenezia2021 Un primo appuntamento di 4 giorni (11-12-15-16 febbraio) con @DucaleVenezia e… - ALCASEItalia : Pro-memoria per il primo appuntamento con gli esperti del Regina Margherita di Roma... - AnsaPuglia : Petruzzelli:giovedì primo appuntamento di Aus Italien. Anche video intervista con compositore Salvatore Sciarrino… - melaniotramp : Primo appuntamento: mi parla dei suoi ex - santaxx__ : RT @GiovaAlbanese: #Conte comunicherà i convocati tra il primo e il secondo tempo. #Pirlo ha dato appuntamento allo Stadium a tutti, tanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo Appuntamento

CheNews.it

Spendiamo adesso qualche parola in più sularbitro, ricordando che il signor Riccardo Ros è ... salvo variazioni di palinsesto: l'è riservato in esclusiva ai possessori di un ...... la sesta nelle ultime sette stagioni ma anche la settima nelle ultime dieci: dalanno di ... perché l'con le partite di Coppa Italia è sempre sulla televisione di stato: in questo ...Torna l'appuntamento con la rubrica settimanale "La Strada delle Vittime", nella quale si affronta l'analisi della casistica ...Elisa Messina per corriere.it FRANCO MARINI LUISA D'ORAZI Nel ricordare la vita, non solo politica, dell’ex presidente del Senato Franco Marini , scomparso a 87 anni, non possiamo non ricordare anche ...