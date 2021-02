Previsioni meteo, burian in arrivo. Gelo russo con neve in pianura e sulle coste (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 febbraio 2021 - Certezze e dubbi. Sicuramente nei prossimi giorni l'Italia finirà al centro di uno sconvolgimento meteo . Ma effetti pratici e intensità dell'ondata di Gelo sono ancora tutti ... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 febbraio 2021 - Certezze e dubbi. Sicuramente nei prossimi giorni l'Italia finirà al centro di uno sconvolgimento. Ma effetti pratici e intensità dell'ondata disono ancora tutti ...

