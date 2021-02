Presidio antifascista a Cogoleto | promosso da Anpi

(Di martedì 9 febbraio 2021) La denuncia a: 'Saluto fascista in consiglio nella Giornata della Memoria'. Bufera su tre consiglieri 28 gennaio 2021 Saluto romano in consiglio Comunale, la Digos denuncia i tre consiglieri ...

Bucci: 'Condanno il gesto, ma no alla gogna mediatica' 3 febbraio 2021 Sabato 13 febbraio a Cogoleto dalle 15 presso il molo Speca è in programma un presidio antifascista, promosso da Anpi, in protesta contro l'episodio del saluto romano fascista che tre consiglieri comunali di Cogoleto avrebbero fatto durante una seduta dell'assemblea cittadina.