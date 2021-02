Prada Cup, Luna Rossa danneggiata! I giudici ammettono: Ineos andava penalizzata. E la promessa… (Di martedì 9 febbraio 2021) Luna Rossa e Ineos Uk sono ai ferri corti alla vigilia della Finale della Prada Cup, in programma a partire da sabato 13 febbraio. I motivi di astio sono molteplici: tutto è incominciato con il reclamo degli italiani per un’irregolarità dei britannici sull’outhaul (vinto, infatti Ben Ainslie e compagni regateranno con un cartellino giallo che potrebbe trasformarsi in squalifica), poi si è proseguiti con l’incrocio avuto nel finale nell’ultima regata del round robin. La flotta sponsorizzata da Prada e Pirelli aveva chiesto una penalità, ritenendo di avere diritto di precedenza e che le due barche fossero troppe vicine (sotto il limite dei sette metri imposto per sicurezza). In quell’occasione i giudici non diedero penalità a Ineos Uk per una manovra comunque pericolosa ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021)Uk sono ai ferri corti alla vigilia della Finale dellaCup, in programma a partire da sabato 13 febbraio. I motivi di astio sono molteplici: tutto è incominciato con il reclamo degli italiani per un’irregolarità dei britannici sull’outhaul (vinto, infatti Ben Ainslie e compagni regateranno con un cartellino giallo che potrebbe trasformarsi in squalifica), poi si è proseguiti con l’incrocio avuto nel finale nell’ultima regata del round robin. La flotta sponsorizzata dae Pirelli aveva chiesto una penalità, ritenendo di avere diritto di precedenza e che le due barche fossero troppe vicine (sotto il limite dei sette metri imposto per sicurezza). In quell’occasione inon diedero penalità aUk per una manovra comunque pericolosa ...

infoitsport : Coppa America, Luna Rossa in Prada Cup: le 7 armi per battere Ineos in finale - infoitsport : Prada Cup, Luna Rossa e lo 'spionaggio legalizzato' a New Zealand e gli avversari. Una pratica comune - infoitsport : LIVE Prada Cup DIRETTA: i giudici ammettono che Ineos andava penalizzata. E fanno una promessa a Luna Rossa - AgenziaOpinione : GRUPPO LUNELLI – TRENTO * SURGIVA E TEAM LUNA ROSSA PRADA PIRELLI: « LA PARTNERSHIP CONTINUA AD AUCKLAND VERSO LA 3… - Frances72595418 : Prada Cup, Luna Rossa irrisa dalla spocchia britannica. Ma non sempre vince il più ricco… -