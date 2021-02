Prada Cup, Jacopo Plazzi: “Luna Rossa ha nuovi fiocchi e rande. Con Ineos sarà equilibrata” (Di martedì 9 febbraio 2021) Cresce l’attesa per la finale di Prada Cup tra Luna Rossa ed Ineos Team UK. Si profila una serie entusiasmante al meglio delle tredici regate, sulla carta molto equilibrata perché le due barche hanno dimostrato un rendimento sostanzialmente equivalente nel corso del round robin. Di sicuro, nell’arco di poche settimane, i britannici hanno compiuto dei passi da gigante inattesi: da brutto anatroccolo durante le World Series a splendido cigno in Prada Cup: “Siamo stati sorpresi da quanto in fretta gli inglesi abbiano messo a posto tutto. Hanno lavorato molto bene. Non sono un team di basso profilo, ci sono più medaglie olimpiche lì che in tutti gli altri equipaggi. Siamo felici di andare ad affrontarli, le barche sono tutte molto vicine. sarà una bella battaglia“, le ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) Cresce l’attesa per la finale diCup traedTeam UK. Si profila una serie entusiasmante al meglio delle tredici regate, sulla carta moltoperché le due barche hanno dimostrato un rendimento sostanzialmente equivalente nel corso del round robin. Di sicuro, nell’arco di poche settimane, i britannici hanno compiuto dei passi da gigante inattesi: da brutto anatroccolo durante le World Series a splendido cigno inCup: “Siamo stati sorpresi da quanto in fretta gli inglesi abbiano messo a posto tutto. Hanno lavorato molto bene. Non sono un team di basso profilo, ci sono più medaglie olimpiche lì che in tutti gli altri equipaggi. Siamo felici di andare ad affrontarli, le barche sono tutte molto vicine.una bella battaglia“, le ...

