Prada Cup, il regolamento della finale. Regate da disputare e cosa succede in caso di cancellazione (Di martedì 9 febbraio 2021) Il conto alla rovescia continua ad Auckland in vista della finale di Prada Cup 2021 tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Ineos Team UK, che decreterà il Challenger ufficiale della 36ma Coppa America di vela. Italiani e britannici si daranno battaglia nel golfo di Hauraki in una serie al meglio delle 13 Regate (chi ne vince 7, passa il turno) con l'obiettivo di vincere le Challenger Series e raggiungere di conseguenza il defender Emirates Team New Zealand nel Match dell'America's Cup 2021 (in programma dal 6 marzo). Il calendario dell'atto conclusivo della Prada Cup si aprirà sabato 13 febbraio con le prime due race, mentre domenica 14 sono previste gara-3 e gara-4. Se dovessero svolgersi regolarmente tutte e quattro le Regate, ci saranno ...

