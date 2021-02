Pozzuoli | apre la pizzeria del celebre pizzaiolo Feridinando Simeoli

(Di martedì 9 febbraio 2021) La pizza è poesia, tradizione, linguaggio, ma soprattutto piatto completo, nel quale ogni abbinamento ha bisogno di armonia per creare una vera poetica ed un perfetto equilibrio del gusto. E' questa la filosofia di Ferdinando, uno dei più famosi pizzaioli Napoletani, che, il 14 Febbraio,rà il suo eterno amore per la pizza-proprio il giorno di San Valentino-con l'apertura ufficiale di “Ferdinando, Equilibri di Gusto”. Non si tratta di una classica, ma di un nuovo format, una location per eventi, un luogo unico nel quale, in totale sicurezza anche in periodo Covid, è possibile degustare la pizza doc napoletana e prenotare anche menu con deliziosi piattini, evitando quindi spreco di cibo, anche nel totale rispetto del Pianeta che ci ospita. La struttura è ...

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli apre

Ottopagine

La titolare e il gestore del locale, di 69 anni, entrambi di, sono stati denunciati in ... Condividi: Fai clic per condividere su WhatsApp (Siin una nuova finestra) Fai clic per ...... A pari merito Osushi Via Francesco Cilea 203, Napoli e Ego Sushibar , Corso Umberto I,(... Vico Vetriera 8b, Napoli Condividi: Fai clic per condividere su WhatsApp (Siin una nuova ...Festa abusiva in un hotel di Pozzuoli. Sanzionate 59 persone e denunciati titolare e gestore. Venerdì sera gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di contro ...Il coach della Scandone è amareggiato dopo la quarta sconfitta consecutiva in quel del Pala Errico di Pozzuoli: "Stasera c'è girata male, abbiamo sbagliato ...