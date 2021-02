Pozzetto ha una risposta alle domande esistenziali di Marzullo | “Ma va a ca**re!” Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 9 febbraio 2021) Milano, 9 feb – A Barack Obama preferiamo Renato, soprattutto dopo lache ha dato a Gigi, che in un siparietto “esistenziale” a Che tempo che fa gli ha rivolto una domanda delle sue.da Fazio? Meglio di Obama Nella stessa puntata, infatti, in cui Fabio Fazio si è sperticato in salamelecchi all’ex presidente Usa, è stato ospite anche Renatoche a breve sarà protagonista di un film drammatico per Pupi Avati. Al solito, anche a lui è stata rivolta da Gigila domanda “esistenziale” che nello specifico era la seguente: “La vita è più un massaggio ai muscoli della coscienza o la coscienza è più il muscolo trainante della vita?”. Ladia Gigi! Quella che tutti ...