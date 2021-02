Povera Maria Rosaria Rossi, dalle luci della ribalta al buio: sedotta e abbandonata da Conte (Di martedì 9 febbraio 2021) Che fine ha fatto? sedotta e abbandonata da Giuseppe Conte Maria Rosaria Rossi è nei guai. La senatrice di Forza Italia, la più vicina al Cavaliere tra le donne dell’entourage azzurro, sempre immortalata alla destra del capo, è senza casa. Certo, conserva lo scranno a Palazzo Madama, sotto l’ombrello insicuro del Maie. Il gruppo degli ormai ex-costruttori, ex responsabili, insomma voltagabbana che Draghi si guarderà bene dall’utilizzare. Erano buoni per la campagna acquisti dell’avvocato del popolo. Non vanno bene per un governo che, almeno sulla carta, dovrebbe salvare l’Italia dal baratro. Che fine ha fatto Maria Rosaria Rossi? L’ex fedelissima del Cavaliere, mal consigliata forse, si è lanciata in una carpiato per atterrare ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 febbraio 2021) Che fine ha fatto?da Giuseppeè nei guai. La senatrice di Forza Italia, la più vicina al Cavaliere tra le donne dell’entourage azzurro, sempre immortalata alla destra del capo, è senza casa. Certo, conserva lo scranno a Palazzo Madama, sotto l’ombrello insicuro del Maie. Il gruppo degli ormai ex-costruttori, ex responsabili, insomma voltagabbana che Draghi si guarderà bene dall’utilizzare. Erano buoni per la campagna acquisti dell’avvocato del popolo. Non vanno bene per un governo che, almeno sulla carta, dovrebbe salvare l’Italia dal baratro. Che fine ha fatto? L’ex fedelissima del Cavaliere, mal consigliata forse, si è lanciata in una carpiato per atterrare ...

RutaAllTheWay : RT @BimbaDelTrash: Povera Maria Teresa... io sono senza parole.. #gfvip #prelemi #mrt #rosmello - BimbaDelTrash : Povera Maria Teresa... io sono senza parole.. #gfvip #prelemi #mrt #rosmello - elfinocurioso : Maria Teresa che cerca di tirare su il morale a Giulia perché ridicolizzata con quel vestito il giorno di Halloween… - sisterable : Ora tutti contro Tommaso perché ha nominato la povera Maria Teresa: ma andatevelo a piglia in quel posto. Non mi s… - garalya1 : povera Maria teresa tutta la casa ti sta isolando..tutti ti odiano..anche quelli che credevi amici come tommy e Ste… -