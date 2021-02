sportli26181512 : Pontedera, Pretato ha firmato il suo primo contratto da professionista: Il giovane si lega ai granata fino al 2023… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Pontedera, Pretato firma il suo primo contratto da Pro -

Ultime Notizie dalla rete : Pontedera Pretato

Corriere dello Sport

S Città dicomunica ufficialmente che, in data odierna, ha depositato un preliminare di contratto per il calciatoreMattia (classe 2002), che avrà validità dal primo di luglio 2021, ...Diana(3 - 4 - 2 - 1) : Sarri;, Matteucci, Risaliti; Perretta, Barba, Catanese, Vaccaro; Benedetti (40 st Bardini), Stanzani (12 st Semprini); Magrassi. A disposizione: Angeletti, ...MATTIA PRETATO firma il suo primo contratto da professionista con la maglia Granata. La società U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente che, in data odierna, ha depositato un preliminare di co ...Lo 0-0 di domenica con la capolista, profuma di vittoria: merito anche dei sette under schierati da Maraia, da Benedetti a Pretato ...