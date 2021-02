Pomezia, nuovi marciapiedi e rifacimento del manto stradale: chiesto finanziamento di 400mila euro per Via Naro (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Sindaco e la Giunta Comunale di Pomezia hanno deliberato questa mattina il progetto di riqualificazione della viabilità stradale e pedonale dell’area industriale di via Naro, per cui l’Ente richiede un finanziamento regionale (Legge regionale n. 60 del 22 settembre 1978) previsto per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, all’interno o al servizio di aree destinate ad insediamenti artigianali e/o industriali. Cosa prevede il progetto Il progetto, del valore di 400mila euro, prevede la realizzazione di marciapiedi da via Busto Arsizio fino a via Trento, l’adeguamento e la messa in sicurezza degli incroci, la manutenzione e riqualificazione della rete di raccolta delle acque meteoriche, il ripristino e nuova realizzazione di segnaletica verticale e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Sindaco e la Giunta Comunale dihanno deliberato questa mattina il progetto di riqualificazione della viabilitàe pedonale dell’area industriale di via, per cui l’Ente richiede unregionale (Legge regionale n. 60 del 22 settembre 1978) previsto per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, all’interno o al servizio di aree destinate ad insediamenti artigianali e/o industriali. Cosa prevede il progetto Il progetto, del valore di, prevede la realizzazione dida via Busto Arsizio fino a via Trento, l’adeguamento e la messa in sicurezza degli incroci, la manutenzione e riqualificazione della rete di raccolta delle acque meteoriche, il ripristino e nuova realizzazione di segnaletica verticale e ...

CorriereCitta : Pomezia, nuovi marciapiedi e rifacimento del manto stradale: chiesto finanziamento di 400mila euro per Via Naro - ZuccalaAdriano : #Strade a #Pomezia Via Naro: messa in sicurezza della viabilità, nuovi marciapiedi e rifacimento del manto stradale… - AnnaMar74773335 : RT @Comune_Pomezia: #Strade a #Pomezia Via Naro: messa in sicurezza della viabilità, nuovi marciapiedi e rifacimento del manto stradale. Il… - Comune_Pomezia : #Strade a #Pomezia Via Naro: messa in sicurezza della viabilità, nuovi marciapiedi e rifacimento del manto stradale… - securityaffairs : RT @AlessLongo: Siamo sicuri che stavolta sia vera l'attribuzione, a Cina e non Russia, dei cyber attacchi a Pomezia per il vaccino? L'anal… -