Pomeriggio 5, Floriana Secondi si sfoga duramente dopo essere stata esclusa dall’Isola dei Famosi – VIDEO (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi a Pomeriggio 5 è stato dedicato uno spazio al gossip e ai reality. Tra i vari opinionisti in studio Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello, e Giovanni Ciacci. Floriana è stata interrogata dalla conduttrice riguardo una Instagram Story pubblicata sul suo profilo: l’ex concorrente infatti ha condiviso un sondaggio chiedendo se Ciacci potesse essere considerato “famoso”. Il sondaggio ha dato esito negativo con più del 90%. Floriana ha quindi spiegato di aver fatto la Story poiché sarebbe stata scartata da un celebre reality, a quanto pare l’Isola dei Famosi, mentre il suo collega Ciacci, almeno secondo i rumors, ne farà parte. Giovanni Ciacci non ha confermato l’indiscrezione, ma Floriana ha ... Leggi su trendit (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi a5 è stato dedicato uno spazio al gossip e ai reality. Tra i vari opinionisti in studio, ex concorrente del Grande Fratello, e Giovanni Ciacci.interrogata dalla conduttrice riguardo una Instagram Story pubblicata sul suo profilo: l’ex concorrente infatti ha condiviso un sondaggio chiedendo se Ciacci potesseconsiderato “famoso”. Il sondaggio ha dato esito negativo con più del 90%.ha quindi spiegato di aver fatto la Story poiché sarebbescartata da un celebre reality, a quanto pare l’Isola dei, mentre il suo collega Ciacci, almeno secondo i rumors, ne farà parte. Giovanni Ciacci non ha confermato l’indiscrezione, maha ...

idiripitinti : @gieffepparo A pomeriggio 5 tutti contro MTR tranne Barbara, Floriana e Martina quella che vinse il GF16 - Unf_Tweet : - nomeorribile : MA CHE STA FACENDO FLORIANA A POMERIGGIO 5 URLO MANDA FRECCIATINE A CIACCI URLO SECONDO ME SI RIFERISCE ALL'ISOLA - Bandf52769826 : #pomeriggio5 io ancora devo capire l' utilità di floriana secondi e Ciacci come opinionisti a pomeriggio 5 Sono il… - pomeriggio5 : RT @FireworkCaos_: FLORIANA VS CIACCI CHE MARTEDÌ POMERIGGIO STREPITOSO ?????? #Pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Floriana Angela da Mondello furiosa contro Lele Mora: 'Mi ha ingannata'

È bastata una sua apparizione all'interno di un servizio del programma Pomeriggio Cinque , perché ...di Angela che parla anche dell' "amicizia onesta e sincera" con Daniele Pompili (ex di Floriana ...

Progetto Nerd, Unicam unica nelle Marche

Nel corso dell'evento plenario, che si è tenuto in Unicam in modalità telematica nel pomeriggio di ... sono poi seguite le testimonianze di Floriana Ferrara, Csr Manager Ibm Italia e Leader Progetto ...

Floriana Secondo esclusa dall’Isola dei famosi 2021 infuriata a Pomeriggio 5 Ultime Notizie Flash Floriana Secondi disperata: "Volevo andare al reality"

Quello è il programma mio". In collegamento con Pomeriggio Cinque Floriana Secondi spiega perché è delusa e arrabbiata Secondo la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello lei sarebbe stata ...

Via la maglietta in diretta da Barbara D’Urso e inizia a urlare

Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere una scena così in diretta da Barbara D'Urso su Canale 5 a Pomeriggio Cinque.

È bastata una sua apparizione all'interno di un servizio del programmaCinque , perché ...di Angela che parla anche dell' "amicizia onesta e sincera" con Daniele Pompili (ex di...Nel corso dell'evento plenario, che si è tenuto in Unicam in modalità telematica neldi ... sono poi seguite le testimonianze diFerrara, Csr Manager Ibm Italia e Leader Progetto ...Quello è il programma mio". In collegamento con Pomeriggio Cinque Floriana Secondi spiega perché è delusa e arrabbiata Secondo la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello lei sarebbe stata ...Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere una scena così in diretta da Barbara D'Urso su Canale 5 a Pomeriggio Cinque.