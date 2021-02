"Poltrone? Chiedete a loro: ho fiducia in Draghi". Salvini, siluro ai grillini dopo l'incontro col premier incaricato: parole pesantissime (Di martedì 9 febbraio 2021) "Abbiamo parlato tanto di Italia. Mi interessa stare in Europa sì ma difendendo l'orgoglio italiano e le sue eccellenze", ha spiegato Matteo Salvini al termine del secondo giro di consultazioni con Mario Draghi. La Lega, insomma, conferma il suo appoggio. E parla chiaro. Nessun tipo di retromarcia ideologica, Italia ed italiani sempre la priorità. Dunque, interpellato sulle ragioni del cambio di atteggiamento da parte del Carroccio sul Recovery Plan, il leader ha spiegato che l'approccio è cambiato poiché, con l'addio a Giuseppe Conte e l'ingresso di Draghi, è l'approccio del governo ad essere cambiato. Salvini, però, pone delle condizioni ben precise: "Noi siamo per la crescita felice, non per la decrescita infelice", premette con una stoccata al M5s. Dunque scandisce chiaro e tondo: "No alla patrimoniale e no a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) "Abbiamo parlato tanto di Italia. Mi interessa stare in Europa sì ma difendendo l'orgoglio italiano e le sue eccellenze", ha spiegato Matteoal termine del secondo giro di consultazioni con Mario. La Lega, insomma, conferma il suo appoggio. E parla chiaro. Nessun tipo di retromarcia ideologica, Italia ed italiani sempre la priorità. Dunque, interpellato sulle ragioni del cambio di atteggiamento da parte del Carroccio sul Recovery Plan, il leader ha spiegato che l'approccio è cambiato poiché, con l'addio a Giuseppe Conte e l'ingresso di, è l'approccio del governo ad essere cambiato., però, pone delle condizioni ben precise: "Noi siamo per la crescita felice, non per la decrescita infelice", premette con una stoccata al M5s. Dunque scandisce chiaro e tondo: "No alla patrimoniale e no a ...

