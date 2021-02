Polizia Postale, Ciardi: “Per i bambini la rete è anche più pericolosa di tanti luoghi fisici” (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Sono innamorata della tecnologia e per i giovani la sfera digitale è una possibilità straordinaria, attraverso la quale fare miliardi di cose interessanti. Questo però non basta, sappiamo che ci sono dei rischi e che questo mezzo deve essere gestito in modo consapevole“. È quanto sostenuto da Nunzia Ciardi, direttrice del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, all’evento “Genitori in rete, consigli per figli social”, talk show formativo organizzato da TIM in occasione del Safer Internet Day, la giornata internazionale per l’utilizzo sicuro di Internet, e che rientra nella cornice di Operazione Risorgimento Digitale. “Occorre che genitori e i ragazzi diventino consapevoli dei rischi sulla rete, per evitare trappole che ci sono e non fanno sconti quando ci si cade dentro“, ha ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Sono innamorata della tecnologia e per i giovani la sfera digitale è una possibilità straordinaria, attraverso la quale fare miliardi di cose interessanti. Questo però non basta, sappiamo che ci sono dei rischi e che questo mezzo deve essere gestito in modo consapevole“. È quanto sostenuto da Nunzia, direttrice del Servizioe delle Comunicazioni, all’evento “Genitori in, consigli per figli social”, talk show formativo organizzato da TIM in occasione del Safer Internet Day, la giornata internazionale per l’utilizzo sicuro di Internet, e che rientra nella cornice di Operazione Risorgimento Digitale. “Occorre che genitori e i ragazzi diventino consapevoli dei rischi sulla, per evitare trappole che ci sono e non fanno sconti quando ci si cade dentro“, ha ...

TIM_Official : Nunzia Ciardi, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni: 'Credo che, per i giovani, la sfera di… - SkyTG24 : Safer Internet Day, Polizia Postale: nel 2020 forte aumento di minori vittime reati online - RaiNews : Nel 2020 è stato registrato un incremento dei casi di adescamento di minori online, soprattutto per quanto riguarda… - operazionerd : RT @TIM_Official: Nunzia Ciardi, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni: 'Credo che, per i giovani, la sfera digitale… - FeedMeTrash1 : @pazzeska4 Se decidi di denunciare alla polizia postale possono prendere le informazioni private degli anonimi Avev… -