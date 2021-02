Politica sotto choc: la brutta notizia è appena arrivata (Di martedì 9 febbraio 2021) “La Politica come passione e organizzazione, il mondo del lavoro la sua bussola, il calore nei rapporti umani. #FOTO A FINE ARTICOLO Ha accompagnato i cattolici democratici nel nuovo secolo” ha scritto il commissario europeo Paolo Gentiloni, Partito Democratico, su Twitter, tra i primissimi a esprimere cordoglio per la scomparsa del sindacalista. Politico e sindacalista, è stato segretario generale della CISL, presidente del Senato e ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, segretario del Partito Popolare Italiano. Era presidente del comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Marini è morto a Roma. Era ricoverato da alcuni giorni a Villa Mafalda, una clinica della Capitale. “Ci ha lasciato Franco Marini. Già presidente del Senato, ministro del Lavoro, ... Leggi su howtodofor (Di martedì 9 febbraio 2021) “Lacome passione e organizzazione, il mondo del lavoro la sua bussola, il calore nei rapporti umani. #FOTO A FINE ARTICOLO Ha accompagnato i cattolici democratici nel nuovo secolo” ha scritto il commissario europeo Paolo Gentiloni, Partito Democratico, su Twitter, tra i primissimi a esprimere cordoglio per la scomparsa del sindacalista. Politico e sindacalista, è stato segretario generale della CISL, presidente del Senato e ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, segretario del Partito Popolare Italiano. Era presidente del comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Marini è morto a Roma. Era ricoverato da alcuni giorni a Villa Mafalda, una clinica della Capitale. “Ci ha lasciato Franco Marini. Già presidente del Senato, ministro del Lavoro, ...

renatobrunetta : Con #Draghi ci sono tutte le condizioni per un nuovo, grande rinascimento, sotto il segno della buona politica e de… - andreapurgatori : Non subito, ma la narrazione di queste settimane di crisi politica andrà riscritta. E non credo che questa svolta s… - ceofbooks : Twitter quel posto magico dove trovi in tendenza notizie di politica globale e subito sotto il Gr4nde Fratello - Ludo_79 : '(La 'ditta') si tratta di professionisti dell’amministrazione e della politica,ma non hanno assolutamente né il ta… - MarlonJD1978 : @UmbertoNew @doluccia16 La politica è questo, votare il meno peggio. Sempre col Vicks Vaporub sotto le narici si va a alle urne... -