Polemiche alla Rocca, Paglia e Ruggiero: “Provincia esclusa dai fondi per il dissesto idrogeologico” (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiI consiglieri Provinciali del Partito Democratico Luca Paglia e Giuseppe Antonio Ruggiero chiedono, tramite un’interrogazione consiliare, i motivi per i quali la Provincia di Benevento è stata esclusa dai fondi del Ministero dell’Interno per la progettazione di opere pubbliche sul dissesto idrogeologico. “Infatti – scrivono Paglia e Ruggiero – nel decreto del dipartimento per gli affari interni e territoriali del predetto Ministero datato 7 dicembre, la Provincia di Benevento è stata esclusa da questi finanziamenti per non aver semplicemente manifestato l’interesse a confermare il finanziamento riconosciuto. Praticamente sembra che il Presidente Di Maria ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiI consiglierili del Partito Democratico Lucae Giuseppe Antoniochiedono, tramite un’interrogazione consiliare, i motivi per i quali ladi Benevento è statadaidel Ministero dell’Interno per la progettazione di opere pubbliche sul. “Infatti – scrivono– nel decreto del dipartimento per gli affari interni e territoriali del predetto Ministero datato 7 dicembre, ladi Benevento è statada questi finanziamenti per non aver semplicemente manifestato l’interesse a confermare il finanziamento riconosciuto. Praticamente sembra che il Presidente Di Maria ...

