Poco mossa la Borsa americana

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Tele) – Seduta interlocutoria per ladi Wall Street penalizzata da alcune prese di beneficio dopo il rally delle ultime sedute che ha spinto gli indici americani verso nuovi record. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones scambia a 31.391 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 3.916 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,05%); come pure, consolida i livelli della vigilia l’S&P 100 (-0,06%). Si distingue nel paniere S&P 500 il settore telecomunicazioni. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -1,31%. Al top tra i giganti di Wall Street, Boeing (+1,60%), United Health (+1,34%), McDonald’s (+1,23%) e Walgreens Boots Alliance (+0,96%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Exxon Mobil, ...

