Pioggia di acquisti su Glu Mobile dopo OPA Electronic Arts (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Brillante rialzo per Glu Mobile, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 34,03%. A fare da assist al titolo è l'annuncio dell'OPA da parte di Electronic Arts. Il colosso dei videogiochi ha messo sul piatto 12,50 dollari in contanti per azione per una valutazione dell'azienda di 2,4 miliardi di dollari. Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Glu Mobile rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori. Le implicazioni di breve periodo di Glu Mobile sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 12,66 USD. Possibile una discesa fino al bottom 12,48. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 12,84.

