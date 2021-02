Piano vaccini, priorità alle persone con malattie (Di martedì 9 febbraio 2021) Il criterio del rischio per la presenza di patologie croniche viene affiancato a quello dell'età. Dopo operatori sanitari e over 80 sarà il turno dei pazienti con problemi di salute, poi toccherà alla fascia 75-79 anni Leggi su repubblica (Di martedì 9 febbraio 2021) Il criterio del rischio per la presenza di patologie croniche viene affiancato a quello dell'età. Dopo operatori sanitari e over 80 sarà il turno dei pazienti con problemi di salute, poi toccherà alla fascia 75-79 anni

matteosalvinimi : Ottima scelta, buon lavoro al dottor #Bertolaso, mi conforta che ci sia lui al piano vaccini della Lombardia, che h… - sbonaccini : In campagna elettorale proposero il modello lombardo per la nostra sanità. Oggi esponenti regionali della destra mi… - Antonio_Tajani : #GuidoBertolaso responsabile per i vaccini in Lombardia rappresenta un'ottima scelta. Un interlocutore serio e prep… - Marilen97832318 : RT @erretti42: Piano vaccini - repubblica : ?? Vaccini, aggiornato il piano: priorita' alle persone con malattie. Il criterio del rischio affiancato a quello de… -

Ultime Notizie dalla rete : Piano vaccini Aggiornamento del piano vaccini: ecco le 6 categorie prioritarie nella seconda fase

Il documento, 'Priorità per l'attuazione della seconda fase del piano nazionale vaccini covid - 19', è stato redatto dal ministero della Salute in collaborazione con Aifa, Iss e Agenas e tiene conto ...

Vaccini. E i disabili?

'Anche perché a leggere il piano vaccinale reso noto il 3 febbraio - afferma il presidente della Fish, Vincenzo Falabella - manca ancora l'indicazione generalizzata per la disabilità'. A conti fatti, ...

Vaccini, così funziona il piano super veloce del Regno Unito Il Sole 24 ORE Disabili dimenticati nel piano vaccinale, dal Serafico una petizione su change.org

Disabili dimenticati nel piano vaccinale, dal Serafico una petizione su change.org cui al momento hanno aderito oltre 3.000 persone ...

Coronavirus, vaccinazione in chiesa. Ecco il nuovo piano

Coronavirus: ecco il nuovo piano per la vaccinazione nella fase due che è stato aggiornato dopo i ritardi nella consegna del vaccino delle case farmaceutiche. In Campania intanto parte la vaccinazione ...

Il documento, 'Priorità per l'attuazione della seconda fase delnazionalecovid - 19', è stato redatto dal ministero della Salute in collaborazione con Aifa, Iss e Agenas e tiene conto ...'Anche perché a leggere ilvaccinale reso noto il 3 febbraio - afferma il presidente della Fish, Vincenzo Falabella - manca ancora l'indicazione generalizzata per la disabilità'. A conti fatti, ...Disabili dimenticati nel piano vaccinale, dal Serafico una petizione su change.org cui al momento hanno aderito oltre 3.000 persone ...Coronavirus: ecco il nuovo piano per la vaccinazione nella fase due che è stato aggiornato dopo i ritardi nella consegna del vaccino delle case farmaceutiche. In Campania intanto parte la vaccinazione ...