Piano vaccini Covid, 6 nuove priorità: malati oncologici, diabetici e patologie particolari (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 6 le nuove categorie prioritarie a cui verranno somministrati i vaccini Covid nella seconda fase della campagna vaccinale. La prima sarà quella dei soggetti “estremamente vulnerabili” per particolari patologie, indipendentemente dall’età. Questo è quanto prevede l’aggiornamento del Piano nazionale, stando a quanto riportato dall’agenzia Ansa. Estremamente vulnerabili sono tutti quei cittadini e quelle cittadine affetti da patologie valutate come “particolarmente critiche in quanto correlate al tasso di letalità associata a Covid-19”. vaccini Covid: le 6 categorie prioritarie Ecco chi avrà la priorità in questa seconda fase di somministrazione vaccini. Si tratta di dei soggetti ... Leggi su leggioggi (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 6 lecategorie prioritarie a cui verranno somministrati inella seconda fase della campagna vaccinale. La prima sarà quella dei soggetti “estremamente vulnerabili” per, indipendentemente dall’età. Questo è quanto prevede l’aggiornamento delnazionale, stando a quanto riportato dall’agenzia Ansa. Estremamente vulnerabili sono tutti quei cittadini e quelle cittadine affetti davalutate come “particolarmente critiche in quanto correlate al tasso di letalità associata a-19”.: le 6 categorie prioritarie Ecco chi avrà lain questa seconda fase di somministrazione. Si tratta di dei soggetti ...

