Pet Astrology | come sarà febbraio per il tuo cane

Con tanti Pianeti in transito nel Segno dell'Acquario , febbraio sarà un mese all' insegna della libertà per tutti i cagnolini che desidereranno evadere dalle loro cucce per fare lunghe passeggiate ...Gennaio sarà un mese molto divertente per tanti cagnolini che, con Mercurio in Acquario , si sentiranno come dei bambini dai loro proprietari, che li amano profondamente. Venere in Capricorno e Marte ...