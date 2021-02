“Perché Pupo difende Giulia Salemi…” GF Vip | il clamoroso retroscena svelato dalla sorella di Tommaso Zorzi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo giorni di pace, con le ‘armi’ abbassate per il lutto che ha colpito Dayane Mello, addolorata per la morte del fratello Lucas di soli 26 anni,è tornato in trincea contro l’ex amicaSalemi. Sono giorni, ormai, che i due non si parlano più e la tensione nella casa è salita alle stelle quandoha detto chiaramente che per lui l’amicizia tanto decantata dall’influencer milanese non è mai esistita. “Io non ti parlo e tu non mi parli”, aveva dettonel dopo puntata della scorsa settimana. “Così mi dimostri realmente che non hai mai tenuto a me, io si”, era stata la riposta della Salemi. Marestando impassibile aveva attaccato: “Questa voglia di essere mia amica non ce l’ha mai avuta. Fuori siamo ...