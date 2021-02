Perché il Movimento 5 Stelle rischia di implodere attorno alla votazione su Rousseau (Di martedì 9 febbraio 2021) E’ stato detto e ridetto: sul governo Draghi il M5S potrebbe implodere. C’è una parte di pentastellati pronta a seguirlo senza nemmeno pensarci troppo. Un’altra, invece, ha organizzato un V-Day su Zoom per spiegare il “no a Draghi” ai suoi elettori. E poi c’è la scelta di far votare sulla piattaforma Rousseau, una decisione che è piaciuta e non piaciuta. “Se ci fosse bisogno di un altro giro di consultazioni cosa chiediamo su Rousseau? Se Draghi è bello?”, si chiede qualcuno. Insomma, tira una brutta aria in casa 5Stelle. E non è bastato l’intervento di Grillo a placare gli animi. >> Leggi anche: Governo Draghi quanto durerà? “Così capirà chi cerca di fregarlo”, rumors sulle consultazioni Governo Draghi M5s, la votazione su Rousseau Di fatto nei giorni scorsi era arrivato ... Leggi su urbanpost (Di martedì 9 febbraio 2021) E’ stato detto e ridetto: sul governo Draghi il M5S potrebbe. C’è una parte di pentastellati pronta a seguirlo senza nemmeno pensarci troppo. Un’altra, invece, ha organizzato un V-Day su Zoom per spiegare il “no a Draghi” ai suoi elettori. E poi c’è la scelta di far votare sulla piattaforma, una decisione che è piaciuta e non piaciuta. “Se ci fosse bisogno di un altro giro di consultazioni cosa chiediamo su? Se Draghi è bello?”, si chiede qualcuno. Insomma, tira una brutta aria in casa 5. E non è bastato l’intervento di Grillo a placare gli animi. >> Leggi anche: Governo Draghi quanto durerà? “Così capirà chi cerca di fregarlo”, rumors sulle consultazioni Governo Draghi M5s, lasuDi fatto nei giorni scorsi era arrivato ...

borghi_claudio : @FrancoBechis Ha salvato questo Paese? E quando? Quando lo spread andò a 500 nel 2011? Eh no, lì non intervenne per… - Mov5Stelle : Da anni il MoVimento 5 Stelle è il bersaglio preferito della macchina mediatica. Oggi però non scuseremo alcuna man… - lorepregliasco : Conte: mi rivolgo agli amici del Movimento, io ci sono e ci sarò. Dico agli amici del Pd e di Leu: dobbiamo continu… - GAveggio : RT @TroianoMassimo1: Allearsi con #Berlusconi, #Salvini e #Renzi vuol dire tradire clamorosamente le idee e i valori fondanti del Movimento… - 5_bepi : RT @LeoBollino: Scusate ma io voterò #SI perché lasciare in mano a Draghi, Salvini, Renzi, Berlusconi e Zingaretti (Meloni in modalità Stan… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Movimento Governo, Berlusconi vola a Roma: "Con Draghi senza interessi di parte"

Ne prendo atto - dichiara Berlusconi - con rispetto e con rammarico, perché l'apporto di tutte le forze responsabili sarebbe stato importante' . Stilettate, invece, sono riservate al Movimento 5 ...

Governo Draghi, i 'big' al secondo giro di consultazioni | Silvio Berlusconi a Roma per guidare Forza italia

Spiegano il declino di quel Movimento'. LEGGI L'ARTICOLO 09 feb 08:01 Lupi: "Questo esecutivo ... Perché è il momento di deporre le armi e cercare quello che ci unisce e non quello che ci divide'. Così ...

Conte apre a Draghi: «Auspico governo politico». Sì di Berlusconi. Consultazioni, si chiude sabato e ... Il Sole 24 ORE Ne prendo atto - dichiara Berlusconi - con rispetto e con rammarico,l'apporto di tutte le forze responsabili sarebbe stato importante' . Stilettate, invece, sono riservate al5 ...Spiegano il declino di quel'. LEGGI L'ARTICOLO 09 feb 08:01 Lupi: "Questo esecutivo ...è il momento di deporre le armi e cercare quello che ci unisce e non quello che ci divide'. Così ...